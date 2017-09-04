Псковские общественники провели субботник на Степановском лужке

13:03, 04 сентября 2017, ПАИ

В Пскове на Степановском лужке, при поддержке Управления городского хозяйства администрации города, активисты общественного движения «Зелёная Россия» провели «Всероссийский экологический субботник».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие сотрудники Главного Управления МЧС России по Псковской области, Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды, Управления Росприроднадзора по Псковской области, Управления МВД по Псковской области, специалисты газовой компании, а также неравнодушные псковичи.

Всего в субботнике участвовало более 100 человек. Они полностью очистили от мусора, который накопился за летний период, прибрежную зону реки Великой в районе Степановского лужка - одного из любимых мест отдыха псковичей. Управлением городского хозяйства администрации Пскова были предоставлены мусорные мешки, перчатки, рабочий инвентарь. Для складирования мусора поставлен контейнер.

Напомним, впервые Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» состоялся в августе 2013 года в рамках мероприятий, посвящённых Году охраны окружающей среды и в целях улучшения экологической ситуации в регионах России. В этом году субботник будет проходить с 2 по 30 сентября 2017 года.