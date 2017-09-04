55 тысяч рублей украли мошенницы у пенсионерки в Великих Луках

13:08, 04 сентября 2017, ПАИ

В Великих Луках мошенницы под видом соцработников обокрали пенсионерку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, утром 1 сентября 79-летней великолучанке позвонила неизвестная женщина, которая представилась социальным работником. Она сообщила, что в связи, якобы, с предстоящей денежной реформой и заменой купюр необходимо переписать номера банкнот.

Вскоре к пожилой великолучанке в квартиру дома по проспекту Ленина зашли две незнакомки из «социальной службы». Пока одна из них общалась с хозяйкой и отвлекала ее внимание, другая сумела найти место, где хранились сбережения пенсионерки.

В итоге, мошенницы украли у великолучанки 55 тысяч рублей. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.