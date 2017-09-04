В Пскове открылось дошкольное отделение инженерно-лингвистической гимназии

13:14, 04 сентября 2017, ПАИ

4 сентября в Пскове прошла торжественная церемония открытия дошкольного отделения «Росток» Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в этом году дошкольное отделение приняло 120 детей трехлетнего возраста, 30 пятилеток и 30 шестилеток.

Заместитель главы города Владимир Воробьев поздравил ребят, их родителей и педагогов с долгожданным событием: «Учебный год начинается со знаковых событий. Новая школа на дальнем Завеличье приняла более тысячи ребят, а сегодня почти две сотни дошколят начнут свой путь к знаниям в уютном дошкольном отделении». Замглавы города вручил заведующей дошкольным отделением «Росток» памятный подарок и приветственный адрес от имени главы Пскова.

Начальник Управления образования администрации города Игорь Прокофьев отметил, что открытие дошкольного отделения - это новое достижение в копилку сферы образования города. Он пожелал педагогическому коллективу успехов в работе с воспитанниками, а родителям и детям - крепкого здоровья и хорошего настроения.

«Отрадно, что здание, которое покинула гимназия, живет. Оно наполнено детским смехом. В этом здании школа прожила 20 лет. Уверена, что новому коллективу здесь будет так же уютно и тепло, как нам», - отметила директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко.

Представители родительского комитета поблагодарили городские и региональные власти за появление в городе нового дошкольного отделения. Воспитанники детского сада «Росток» исполнили для гостей песню на английском языке. Далее для официальных лиц и родителей была организована экскурсия по игровым, спальным помещениям, пищеблоку и территории вокруг детского сада.

Отметим, в рамках подготовки к новому учебному году в здании отремонтирована кровля и туалеты. По поручению губернатора Псковской области Андрея Турчака администрация города обеспечила ямочный ремонт пешеходной дорожки на территории дошкольного отделения.