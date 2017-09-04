Делегация подростков из города-побратима Норртелье прибыла в Псков

13:51, 04 сентября 2017, ПАИ

В рамках школьного обмена в Псков по обмену из города-побратима Норртелье (Швеция) приехали 16 школьников и 2 преподавателя. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, во время визита работают над проектом по изучению истории и культуры России и Швеции.

Сегодня в инженерно-лингвистической гимназии ребят поприветствовали их сверстники и учителя учебного учреждения. От главы Пскова гостям из Швеции были переданы подарки и приветственный адрес.

Ребята уже успели посетить уроки вместе с учащимися инженерно-лингвистической гимназии: немецкий и английский языки, театральную студию, мастер-классы по танцам и другие.

Также во время своего пребывания в России иностранные гости посетили Санкт-Петербург, Печоры, Изборск и Мальскую долину.

«Мы получили много впечатлений, которые останутся у нас на долгую память. Сама школа впечатляет, как своими размерами, так и современными технологиями», - отметила преподаватель Карин Линде Фош и добавила, что многое изменилось в Пскове в лучшую сторону с ее последней поездки.

«Я приезжаю в Псков, как в свой город, здесь настолько уютно, как дома. Мне нравится, как развивается ваш город в целом. Отмечу также, что вижу прогресс в системе образование. Здесь я уже обзавелся друзьями, и мне жалко отсюда уезжать. Самая главная черта русских - это гостеприимство, этому шведам нужно у вас поучиться», - рассказал преподаватель Дан Свенберг, который в Псков приехал уже в 5-й раз.

«Мне сказали, что мы поедем в маленький город, но когда я приехала в Псков, мне так не показалось. Псков намного больше нашего Норртелье. Для меня поездка в Россию это своего рода приключение. Мне нравится изучать историю, я под большим впечатлением от экскурсионных поездок, нам рассказали об истории Пскова, ценностях и традициях города. Меня приятно удивило то, что в одной школе учатся и взрослые, и младшие школьники. Я уверена это не последняя моя поездка в Россию», - поделилась школьница Кассандра Люндквист.

Отметим, с ответным визитом псковские школьники отправятся в Норртелье с 24 сентября по 5 октября.

Добавим, Псков и Норртелье стали породненными городами с 1993 года. За это время были реализованы проекты в сфере бизнеса, экологии, туризма, образования. Инженерно-лингвистическая гимназия сотрудничает с Норттелье уже 13 лет.