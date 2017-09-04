На общественную «горячую линию» связи с избирателями Псковской области вновь поступают сообщения о подкупе граждан

13:28, 04 сентября 2017, ПАИ

По данным на 4 сентября от жителей области на общественную «горячую линию» связи с избирателями поступило 104 обращения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили ее организаторы.

По их словам, за последнюю неделю изменился характер обращений - так много вопросов стало поступать от избирателей по процедуре досрочного голосования, по работе избирательных комиссий, активно граждане интересуются кандидатами: их биографиями, доходами, образованием. Всего в категории «вопросы по избирательному законодательству», поступило 35 обращений. По всем таким обращениям операторы дают избирателям необходимые разъяснения.

На данный момент больше всего обращений – 40 - поступило в категории вопросы социально-бытового характера. Это жалобы по вопросам ЖКХ, дорогам, медицинскому обслуживанию. По всем подобным обращениям проводится дополнительная работа - либо направляются запросы в органы власти, либо вопросы решаются операторами сразу- путем переговоров с местными администрациями или, например, управляющими кампаниями.

За период работы «горячей линии» в общей сложности поступило 29 жалоб на незаконную предвыборную агитацию. В последнюю неделю это были жалобы на расклейку агитационных материалов на фасадах домов, жалобы на конкретных кандидатов, но поскольку избиратели в этих случаях не оставляли свои данные, а обращались анонимно, дополнительная проверка по таким обращениям не проводилась.

Операторы «горячей линии» отмечают, что от жителей Пскова продолжают поступать обращения по попыткам подкупа. Такие обращения поступили от жителей домов по ул. Коммунальная, 58 и ул. Западная, 2а. И в том и в другом случае граждане обнаружили в своих почтовых ящиках так называемые «договоры» от имени кандидата. Напомним, что по подобным обращениям направляются запросы в Избирательную комиссию города Пскова или областную Избирательную комиссию для проведения проверки по поступившей информации.

Больше всего звонков поступает из Пскова, также поступили звонки из Пыталово, Великих Лук, Новосокольников, Острова, Струг Красных, Псковского, Порховского, Дновского, Печорского, Палкинского районов.

Напомним, с 10 августа в Псковской области работает общественная «горячая линия» связи с избирателями. Она организована Общественной палатой Псковской области, Псковским отделением «Ассоциации юристов», «Центром правового просвещения и медиации», Молодежным парламентом Псковской области. Общественная линия будет работать при поддержке и в тесном сотрудничестве с Избирательной комиссий Псковской области.

Организаторы «горячей линии» напоминают, что позвонить на телефон 8-900-995-64-01 можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00. В Единый день голосования 10 сентября операторы будут отвечать на звонки с момента начала работы избирательных участков до подведения итогов голосования.