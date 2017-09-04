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Кандидаты от партии «Родина» проводят встречи с жителями Пскова

Кандидаты от партии «Родина»  проводят встречи с избирателями, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения. Ежедневно проводится порядка 10 пикетов, где волонтеры-родинцы общаются с жителями Пскова.

3 сентября во дворе дома № 31 по улице Западная состоялась встреча кандидата от «Родины» Александра Нетудыхаткина с жителями избирательного округа № 11. На встрече обсудили вопросы развития микрорайона, вопрос расширения и ремонта дорожного полотна улиц Кузбасской дивизии и Байкова, отсутствие парковочных мест, нехватку качественных детских игровых и спортивных площадок. Отдельно жителей района волнует ситуация с полигоном ТБО.

Александр Нетудыхаткин презентовал программу развития округа и пути решения наболевших проблем. Как подчеркнули представители «Родины», «встреча прошла в конструктивном диалоге». 

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Псковской области.

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