13-18 градусов тепла ожидается в Псковской области 5 сентября

14:22, 04 сентября 2017, ПАИ

5 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью +7…+12 градусов, днем: +13…+18.

Атмосферное давление прогнозируется ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.