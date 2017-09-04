Иван Цецерский вырвался в лидеры в августовском медиарейтинге глав столиц Северо-Запада

14:09, 04 сентября 2017, ПАИ

По итогам августа глава Пскова Иван Цецерский занял первое место в медиарейтинге руководителей столиц субъектов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».

Составители рейтинга отметили, что в августе Иван Цецерский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить передачу муниципалитетам земли военных городков. Владимир Путин согласился с необходимостью реализации идеи о передаче земель военных городков под управление муниципалитетам.

На второй строчке рейтинга по итогам июля оказался глава Калининграда Александр Ярощук, замкнул тройку лидеров глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Вошёл в рейтинг и глава администрации Пскова Игорь Калашников. Он занял 7-е место. Замыкает список расположившийся на 12-й строчке, глава Нарьян-Мара Олег Белаг.

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.