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Общество

Локнянский прокурор добился передачи более 218 га сельхозугодий в муниципальную собственность

В Псковской области по искам прокурора более 218 га земель сельскохозяйственного назначения переданы в муниципальную собственность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура Локнянского района провела проверку и установила, что 29 членов СПК «Красная Нива» и их наследники в установленном законом порядке не зарегистрировали и не распорядились принадлежащими им на праве общедолевой собственности земельными паями, администрация сельского поселения  свое право на эти земельные паи самостоятельно не реализовала.

Собственники фактические не используют земельные участки, в связи с чем сельхозугодья выводятся из оборота, что влечет негативные последствия в виде их деградации и ухудшения плодородия почв, констатировали в надзорном ведомстве.
В адрес главы сельского поселения «Подберезинская волость» было внесено представление для активизации работы муниципалитета по реализации прав на невостребованные земельные доли. Однако в течение 2016-2017 годов администрация с иском о признании права муниципальной собственности самостоятельно в суд не обратилась.

С целью признания вышеуказанных земель невостребованными, прекращения права общедолевой собственности и передачи их в муниципальную собственность, прокуратура района направила в суд 14 исковых заявлений.

В настоящее время все иски рассмотрены, требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Земли сельхозназначения перешли в собственность администрации Подберезинской волости.

После регистрации и проведения межевания участки будут проданы сельскохозяйственным производителям Псковской области, а земли введены в оборот.
 

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