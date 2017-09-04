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Общество

В рейтинге добрососедских отношений Псков занял 56-е место, уступив Новгороду

Псков занял 56-е место в рейтинге ста крупнейших российских городов по уровню развития культуры добрососедских отношений, подготовленному порталом Domofond.ru. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в его пресс-службе.

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые». В опросе принял участие 258 441 респондент.

На 55-ом месте, опережая Псков на одну позицию, расположился Великий Новгород. 57-е место занял Петрозаводск.

1-е место в рейтинге занял Грозный – 8,8 балла из 10 возможных. Вторую позицию рейтинга заняла Махачкала. Замыкает тройку лидеров Нальчик.

Наименьший балл в рейтинге получили Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре. Респонденты оценили дружелюбие людей, живущих по соседству, на 7 и 7,1 балла соответственно. По 7,2 балла получили сразу 7 городов России, разделившие третье место с конца. 

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