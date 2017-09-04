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Политика

Представители политических партий протестировали КОИБы в Пскове

Избирательная комиссия Псковской области провела для представителей региональных политических партий практическое занятие с демонстрацией работы комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в тестовом режиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что такое предложение высказал на заседании Избиркома член комиссии от партии КПРФ Павел Левенков. Его единогласно поддержали все члены облизбиркома с правом решающего голоса. Из 8-ми партий, приглашенных на встречу и принимающих участие в выборах в Пскове, пришли три: «Гражданская платформа», КПРФ и «Справедливая Россия».

Занятие провел заместитель руководителя Санкт-Петербургского сервисного центра ООО «Безопасность» Валерий Лобанов, который проводит обучение операторов КОИБ в Пскове.

Он рассказал, что данная модель «КОИБ- 2010» применяется в эксплуатации на территории России с декабря 2011 года, впервые- на выборах в Госдуму, а в 2012 году они применялись уже в 76 субъектах Российской Федерации.

По словам Валерия Лобанова, техника полностью сертифицирована и доказала свою работоспособность и честность. Отвечая на многочисленные вопросы представителей партий, он отметил высокую надежность данной машины и невозможность воздействовать на нее из вне. Если, как и у любой другой техники, что-то выходит из строя, это все ремонтируется и восстанавливается только заводом – изготовителем. Сейчас сертификат на программное обеспечение получен до 2020 года, он утверждается в ЦИК РФ, таким образом, работоспособность и точность работы КОИБ подтверждена всеми документами.

Валерий Лобанов добавил, что комплексы применяются много лет и не одного случая, который бы повлиял на результат волеизъявления граждан, зафиксировно не было. Он уверен, если бы были реальные доказанные факты, то они сразу бы стали доступны широкому кругу общественности. И если даже были какие-то обоснованные нарушения по работе с КОИБАми у участковой избирательной комиссии и назначался ручной подсчет голосов, то точность работы комплексов, как правило, составляла 99,9%.

Для подтверждения своих слов Валерий Лобанов в тестовом режиме продемонстрировал, как работает КОИБ. Члены партий также приняли активное участие в этом процессе - опускали образцы бюллетеней, в том числе недействительные и испорченные. В результате машина «голосом» с точностью дала оценку их действиям. Добавим, комплекс обработки избирательных бюллетеней оснащен голосовым комментатором действий, как для избирателя при голосовании, так и для членов избирательных комиссий при проведении проверки готовности (тестировании) до начала голосования и при подведении его итогов.

Специалист также продемонстрировал, как идет подготовка КОИБа (не позднее, чем за час до открытия избирательных участков) в день голосования.

На все свои вопросы представители партий получили исчерпывающие ответы от заместителя руководителя сервисного центра ООО «Безопасность» Валерия Лобанова, заместителя председателя Избиркома Ивана Патлача и секретаря Сергея Ковальчука.

Напомним, Избирательная комиссия Псковской области единогласно приняла решение использовать при голосовании на выборах депутатов Псковской городской Думы в Единый День голосования 10 сентября 2017 года технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

За это постановление проголосовали члены Избиркома с правом решающего голоса от 7-ми политических партий. Расходы на использование КОИБов будут осуществляться за счет средств местного бюджета города Пскова, выделенных ТИК города на подготовку и проведение выборов депутатов Псковской гордумы.

Первоначально предполагалось обеспечить КОИБами две трети избирательных участков, но учитывая пожелания некоторых политических партий принято решение установить технические средства подсчёта лишь на 50-ти участках из 93-х, чтобы для «чистоты» итогов выборов сравнить результаты голосования с ручным подсчетом голосов с результатами, подведенными с использованием технических средств.

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