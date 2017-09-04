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Политика

Жириновский предложил сменить министра иностранных дел

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сменить главу МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки, <…> сегодня нужен другой человек, который будет лучше его», — сказал парламентарий.

Однако он не назвал человека, которого хотел бы видеть в качестве преемника нынешнего министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В свое время В. Жириновский также предлагал возродить в России монархию, заявляя, что демократия погубит страну, а его соратники хотели изменить российский гимн на имперский «Боже, царя храни!». Помимо этого, лирер российских либерал-демократов предлагал вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.

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