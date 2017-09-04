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Общество

Опубликован топ-5 самых дешевых иномарок в России

Издание «Daily Motor» составило рейтинг самых дешевых иномарок на российском рынке по состоянию на сентябрь 2017 года. Так, на первом месте оказался Lifan Smily со стартовой ценой 369 900 рублей за комплектацию Comfort с 1,3-литровым мотором и механической трансмиссией. Модель поставляется только по предварительному заказу.

Как пишет газета «Известия», вторую строчку занял хэтчбек Ravon R2, который можно приобрести за 439 тысяч рублей. Автомобиль получил 1,2-литровым двигатель, 85 лошадиных сил и 4-диапазонную автоматическую трансмиссию. Тройку лидеров замыкает седан Datsun on-DO, стоимость которого в базовой комплектации составляет 442 тысяч рублей. Машина оснащена 1,6-литровым двигателем на 82 лошадиные силы и механической трансмиссией.

Четвертое место занимает седан Brilliance H230, который доступен по цене 459 900 рублей. Модель комплектации Comfort оснащена 1,5-литровым двигателем и механической трансмиссией. На пятом месте — седан FAW Oley. За стартовую цену 491 тыс. рублей покупатель получает машину с 1,5-литровым двигателем на 102 лошадиные силы и механической трансмиссией.

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