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Экономика

Псковский хлебокомбинат подписал соглашение с австрийской Backaldrin о выпуске новой линейки продуктов

ОАО «Псковский хлебокомбинат» подписал соглашение с австрийской компанией Backaldrin о реализации совместного проекта по выпуску новой линейки продукции категории «здоровое питание».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Агентстве инвестиционного развития Псковской области, в июле 2017 года администрация Псковской области организовала бизнес-миссию в Вену (Австрия), в которой приняли участие представители нескольких псковских предприятий. Целью визита было установление сотрудничества между псковскими и австрийскими предприятиями различных отраслей, а также презентация инвестиционного потенциала Псковской области в Федеральной палате экономики Австрии.

В ходе бизнес-миссии специально для представителей «Псковского хлебокомбината» были организованы переговоры с компанией Bacaldrin, производящей хлебобулочные смеси. После этого руководитель Backaldrin посетил Псковскую область с деловым визитом, в ходе которого подписал соглашение о сотрудничестве с «Псковским хлебокомбинатом».

Основной целью совместного проекта является выпуск новой линейки продукции из раздела «здоровое питание». Специалисты Псковского хлебокомбината совместно со экспертами компании Backaldrin уже выпустили пробную продукцию, которая была представлена в рамках дегустационного дня в новом фирменном магазине хлебокомбината. Продукция получила высокие отзывы экспертов и потребителей.

В планах предприятия — расширение ассортимента линейки здорового и спортивного питания. Все новые продукты будут производится под контролем экспертов австрийской компании. Сообщается, что новая продукция появится на прилавках псковских магазинов в начале 2018 года.

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