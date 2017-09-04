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Общество

В Новосокольническом районе состоялась акция «Безопасная дорога в школу!»

В Новосокольническом  районе сотрудники Госавтоинспекции  вместе с  детьми прошли по безопасным маршрутам к школам. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении ГИБДД  УМВД России по Псковской области, это мероприятие было проведено в  рамках профилактической операции «Внимание – дети!». Основной целью  стало предупреждение ДТП с участием детей,  обучение законопослушных участников дорожного движения, формирование у автомобилистов должного уровня культуры поведения на дороге.

В ходе встречи с учащимся начальной школы дорожные полицейские в интерактивной форме повторили с ними Правила дорожного движения, проанализировали  «дорожные ловушки», которые  могут подстерегать ребят. А затем  школьники вместе с госавтоинспектором прошли к пешеходному переходу вблизи образовательной организации. Здесь они на практике применили  свои знания Правил дорожного движения.

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