В Новосокольническом районе состоялась акция «Безопасная дорога в школу!»

15:27, 04 сентября 2017, ПАИ

В Новосокольническом районе сотрудники Госавтоинспекции вместе с детьми прошли по безопасным маршрутам к школам. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, это мероприятие было проведено в рамках профилактической операции «Внимание – дети!». Основной целью стало предупреждение ДТП с участием детей, обучение законопослушных участников дорожного движения, формирование у автомобилистов должного уровня культуры поведения на дороге.

В ходе встречи с учащимся начальной школы дорожные полицейские в интерактивной форме повторили с ними Правила дорожного движения, проанализировали «дорожные ловушки», которые могут подстерегать ребят. А затем школьники вместе с госавтоинспектором прошли к пешеходному переходу вблизи образовательной организации. Здесь они на практике применили свои знания Правил дорожного движения.