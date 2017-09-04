На объектах Изборской крепости ведутся работы по устранению дефектов

15:42, 04 сентября 2017, ПАИ

На объектах Изборской крепости (Печорский район) ведутся работы по устранению дефектов и недостатков, установленных экспертами и законным владельцем памятника - музеем-заповедником «Изборск».Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по охране культурного наследия.

Работы в рамках гарантийных обязательств выполняет акционерное общество «БалтСтрой». Они будут проведены на наиболее проблемных участках, требующих незамедлительного вмешательства, обозначенных музеем-заповедником, отметили в комитете.

Планируется устранение вывалов консервационного раствора на внутренней стене и в нишах-печурах Никольского захаба, в бойнице башни Темнушка на внешней стене; на участке внутренней северной стены крепости, демонстрирующем кладку XIV века, у ворот Талавского захаба; обрезка металлической арматуры на стенах Никольского захаба, у башни Луковка, на северной и западной стенах крепости; удаление растительности с внутренней стороны западной стены крепости.