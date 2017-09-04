Подведены результаты Спартакиады пенсионеров Псковской области

15:38, 04 сентября 2017, ПАИ

Подведены итоги 4-й Спартакиады пенсионеров Псковской области, проходившей с 1 по 3 сентября в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по физкультуре и спорту.

В Спартакиаде по пяти видам спорта (пулевой стрельбе, легкой атлетике, плаванию, шахматам, настольному теннису) приняли участие 117 пенсионеров из 16 муниципалитетов области. Список победителей опубликован на сайте Госкомитета.

С 29 сентября по 1 октября 2017 года в Пензе сборная команда пенсионеров Псковской области примет участие в финале Спартакиады пенсионеров России.