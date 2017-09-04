0
17:41
Псковичи могут выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник»
17:20
Музей истории Пскова разместится в «Мешке» (ВИДЕО)
17:03
После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО)
15:38
Подведены результаты Спартакиады пенсионеров Псковской области
14:36
В рейтинге добрососедских отношений Псков занял 56-е место, уступив Новгороду
13:28
На общественную «горячую линию» связи с избирателями Псковской области вновь поступают сообщения о подкупе граждан
12:29
Семерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области
Еще новости
Общество

Подведены результаты Спартакиады пенсионеров Псковской области

Подведены итоги 4-й Спартакиады пенсионеров Псковской области, проходившей с 1 по 3 сентября в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по физкультуре и спорту.

В Спартакиаде по пяти видам спорта (пулевой стрельбе, легкой атлетике, плаванию, шахматам, настольному теннису) приняли участие  117 пенсионеров из 16 муниципалитетов области. Список победителей опубликован на сайте Госкомитета.  

С 29 сентября по 1 октября 2017 года в Пензе сборная команда пенсионеров Псковской области примет участие в финале Спартакиады пенсионеров России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи могут выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник»
04 сентября 2017
Псковичи могут выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник»
Музей истории Пскова разместится в «Мешке» (ВИДЕО)
04 сентября 2017
Музей истории Пскова разместится в «Мешке» (ВИДЕО)
После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО)
04 сентября 2017
После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО)
Подведены результаты Спартакиады пенсионеров Псковской области
04 сентября 2017
Подведены результаты Спартакиады пенсионеров Псковской области
В рейтинге добрососедских отношений Псков занял 56-е место, уступив Новгороду
04 сентября 2017
В рейтинге добрососедских отношений Псков занял 56-е место, уступив Новгороду 1
На общественную «горячую линию» связи с избирателями Псковской области вновь поступают сообщения о подкупе граждан
04 сентября 2017
На общественную «горячую линию» связи с избирателями Псковской области вновь поступают сообщения о подкупе граждан 1
Семерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области
04 сентября 2017
Семерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области
В псковский лес выпустят тверских медвежат с вживленными датчиками
04 сентября 2017
В псковский лес выпустят тверских медвежат с вживленными датчиками

Идет загрузка...