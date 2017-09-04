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Общество

Псковская областная библиотека приглашает на выставку «Синий лен»

Псковская областная библиотека приглашает на выставку изданий и объектов материальной культуры «Синий лен», посвященную истории псковского льноводства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«Когда-то псковская льнопродукция славилась на всю Россию и ближайшее зарубежье. Лен выращивали совхозы и опытные хозяйства. Каждый уважающий себя льновод выпускал брошюры о своем опыте возделывания этой культуры. Лен растили, сушили, вымачивали и теребили в любой деревне Псковской губернии. Ткацкий стан стоял в каждой избе и любая хозяйка могла ткать полотно для своей семьи. Сегодня на Псковщине выращивают эту культуру только на экспериментальных участках при музеях и на опытных станциях», - отметили в библиотеке.

В экспозиции «Синий лен» представлены книги, рассказывающие о технологии возделывания льна, его переработке, практических и теоретических методах улучшения качества льнозаготовок, практическом применении льняных нитей и тканей.

Выставка будет интересна посетителям, интересующимся историей края, специалистам.

Вход на выставку - свободный, она будет работать до конца сентября.

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