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Суд назначил наказание четверым жителям Гдовского района, обокравшим РЖД

Гдовский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению четырех местных жителей в хищении чужого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что подсудимые совершили кражу рельсов общим весом более 1,8 тонны, находящихся на балансе структурного подразделения ОАО «РЖД». Однако преступные действия пресекли сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте.
В ходе предварительного следствия один из обвиняемых сознался в совершении еще одного преступления, связанного с хищением имущества, принадлежащего ОАО «РЖД».

В результате было установлено, что эти местные жители с мая по август 2016 года похитили имущество ОАО «РЖД» на сумму свыше 250 тысяч рублей.

Судом они признаны виновными в совершении указанных преступлений. Одному обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, еще двум - в виде 1 год 9 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, четвертому - в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % из его заработной платы в доход государства.

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