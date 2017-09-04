Псковские гребцы вошли в десятку сильнейших на Первенстве России

16:23, 04 сентября 2017, ПАИ

Псковские гребцы приняли участие в Первенстве России по гребле на байдаркках и каноэ до 16 лет в городе Воронеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего в соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов. 4 воспитанника детско-юношеской спортивной школы «Ника» соревновались на дистанциях 500, 1000, 5000 м и в эстафетах.

Пскович Александр Кормильцев занял 10 место из 120 участников в заезде байдарок-одиночек на дистанции 5000 м. Артем Салкин и Александр Клинов в заезде байдарок-двоек оказались на той же строчке на дистанции 5000 м.