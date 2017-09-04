Псковичам напомнили о правилах антитеррористической безопасности
Антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Псков» распространила памятку о правилах антитеррористической безопасности «Осторожно: терроризм!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муницпалитета.
«До недавнего времени для терактов были характерны угоны воздушных судов, захваты заложников, а также убийства и акты насилия в отношении лиц, от которых зависит возможность успеха в достижении поставленной цели. Теперь же террористы перешли к проведению преимущественно акций устрашения», - говорится в документе.
В памятке содержатся следующие ркеомендации:
«Если вы обнаружили взрывное устройство и подозрительнее предметы:
1. Не оставляя места обнаружения взрывного устройства, любым доступным способом (за исключением сотовой связи!) незамедлительно сообщить о случившемся на ближайший пост полиции.
2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её
обнаружения. Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т.д. Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, похожими на взрывное устройство - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
3. До прибытия правоохранительных органов, помочь удалиться находящимся в месте обнаружения подозрительной находки людям на безопасное место (не менее 300 метров) расстояние, исключая возникновение среди них паники.
Если вы получили угрозу применения взрывных устройств по телефону:
1. Под благовидным предлогом попросить повторить сообщение;
2. Выяснить требования звонящего;
3. Постараться выяснить, где находиться взрывное устройство, что оно собой представляет, возможное время его взрыва;
4. По возможности постараться выяснить сведения о личности звонящего, его местонахождения, как с ним можно связаться;
5. По окончании разговора не класть трубку на телефонный аппарат и немедленно сообщить полученную информацию в правоохранительные органы.
Если вы оказались заложником:
1. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
2. Переносите оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;
3. При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паник;
4. Спрашивайте разрешение на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет);
5. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов;
6. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, эти вы сократите потерю крови;
7. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке».