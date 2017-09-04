Стала известна дата премьеры на псковской сцене детективной истории с «кровавым финалом»

15:59, 04 сентября 2017, ПАИ

21 и 22 октября на большой сцене Псковского театра драмы премьера спектакля по пьесе Максима Горького «Старик». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Режиссер постановки - приглашенная из Москвы Анна Потапова, знакома псковским зрителям по спектаклю «Наташина мечта», который с успехом шел в театре несколько лет назад. На этот раз Анна Потапова поставит на большой сцене детективную историю с «кровавым финалом».

«Пьеса Максима Горького «Старик», написанная сто лет назад, имеет небогатую сценическую историю, всего пять постановок, в том числе и в Псковском театре драмы в 1962 году. Спустя 55 лет театр драмы вновь обращается к пьесе «Старик», - отметили представители дирекции.

В постановке заняты народные артисты РФ Юрин Новохижин и Владимир Свекольников, заслуженные артисты РФ Сергей Попков, Виктор Яковлев, Галина Шукшанова, артисты Роман Сердюков, Нина Семенова, Максим Плеханов, Мария Петрук, Александр Овчаренко, Ксения Тишкова, Анна Шуваева, Наталья Петрова, Камиль Хардин. Художник спектакля Александр Стройло.

Билеты на премьеру уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе театра на улице Пушкина, 13, в кассе гипермаркета «Империал», а также на сайте театра.

Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом. Для зрителей 12+.