Медведев одобрил новую стратегию защиты прав потребителей

18:03, 04 сентября 2017, ПАИ

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил стратегиюгосударственной политики в области защиты прав потребителей. Об этом пишет «Российская газета».

На совещании со своими заместителями премьер-министр напомнил, что действующий закон о защите прав потребителей был принят в 90-е годы, и за 25 лет в него было внесено более 230 поправок. По его мнению, документ уже устарел. «Все это порождает противоречивую правоприменительную практику, оставляет всякого рода лазейки для нарушений, и в итоге люди просто сталкиваются с мошенничеством, с утратой имущества и с целым рядом иных правонарушений», - считает Д. Медведев.

Приоритетное внимание в документе уделено таким сферам, как продукты, медицинские услуги, фармацевтические товары, энергоснабжение, коммунальные и туристические услуги. «Это то, что находится на острие такой деятельности, что вызывает наибольшее количество вопросов, нареканий и по поводу чего люди чаще всего обращаются или за консультациями, или просто за судебной защитой», - отметил глава кабинета министров.

В течение 6 месяцев Роспотребнадзору предстоит подготовить план мероприятий для исполнения стратегии.

Кроме того, премьер-министр сообщил о подписании стратегий развития экспорта для автомобилестроения, сельхозмашиностроения и железнодорожного машиностроения. «Они носят долгосрочный характер и ориентированы на то, чтобы показатели по экспорту этой продукции у нас измерялись десятками и сотнями миллиардов рублей», - уточнил он. В частности, к 2025 году объем экспорта отечественных автомобилей должен вырасти до 250-300 тысяч единиц и 4,41 миллиардов долларов.