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В Великих Луках задержан водитель, воровавший аккумуляторы с большегрузов

В Великих Луках полиция установила подозреваемого в краже аккумуляторов  с  большегрузных автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночь на 3 сентября с  автомобилей «Ман» и «Ивеко», стоявших на территории  строительной  организации  по улице  Мурманской, были похищены четыре  аккумулятора.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 31-летний  великолучанин,  который работает водителем.

Часть похищенного  изъята. Проводится  проверка.

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