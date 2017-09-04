В Великих Луках задержан водитель, воровавший аккумуляторы с большегрузов

17:33, 04 сентября 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция установила подозреваемого в краже аккумуляторов с большегрузных автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночь на 3 сентября с автомобилей «Ман» и «Ивеко», стоявших на территории строительной организации по улице Мурманской, были похищены четыре аккумулятора.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 31-летний великолучанин, который работает водителем.

Часть похищенного изъята. Проводится проверка.