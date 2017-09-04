Расписание движения автобусов маршрута №101 «Псков-Крипецкое» изменено из-за сокращения длины светового дня

16:13, 04 сентября 2017, ПАИ

Со 2 сентября в связи с изменением длины светового дня изменено расписание движения автобусов маршрута №101 «Псков-Крипецкое».

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», заезд в сады «Ветеран» теперь осуществляется автобусом, работающим по маршруту №101 «Автовокзал - Крипецкое», отправлением в среду от автовокзала в 7:55, из садов — 18:15, в суббота и воскресенье — от Рокоссовского в 8:00, из садов — в 9:56; вечером на Псков из садов - в 16:40.

Остальные рейсы остались без изменения. С расписанием можно ознакомиться в разделе «Пригородные расписания» на сайте «Псковпассажиравтотранса».