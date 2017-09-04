0
17:41
Псковичи могут выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник»
17:20
Музей истории Пскова разместится в «Мешке» (ВИДЕО)
17:03
После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО)
15:38
Подведены результаты Спартакиады пенсионеров Псковской области
14:36
В рейтинге добрососедских отношений Псков занял 56-е место, уступив Новгороду
13:28
На общественную «горячую линию» связи с избирателями Псковской области вновь поступают сообщения о подкупе граждан
12:29
Семерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области
Еще новости
Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН состоялся митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в Псковском филиале Академии ФСИН России прошел митинг, приуроченный к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы вуза

В мероприятии приняли участие руководство, сотрудники и курсанты образовательной организации, представители силовых ведомств региона и бойцов спецназа областного УФСИН.

На митинге выступили начальник Псковского филиала Академии ФСИН Юрий Панин, врио начальника УФСИН по региону Виктор Леонов, заместитель руководителя аппарата оперативного штаба УФСБ России по Псковской области Станислав Пугач, начальник штурмового отделения отряда специального назначения «Зубр» УФСИН Виталий Цанда и старший преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала академии Владимир Киреев.

Фото пресс-службы вуза

Выступающие отметили, что установление в России 3 сентября памятной даты стало важным шагом на пути к увековечиванию памяти невинных людей, которые оказались жертвами жестоких террористических актов на всей территории страны.

В память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, к монументу, расположенному на территории вуза, участники митинга возложили цветы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи могут выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник»
04 сентября 2017
Псковичи могут выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник»
Музей истории Пскова разместится в «Мешке» (ВИДЕО)
04 сентября 2017
Музей истории Пскова разместится в «Мешке» (ВИДЕО)
После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО)
04 сентября 2017
После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО)
Подведены результаты Спартакиады пенсионеров Псковской области
04 сентября 2017
Подведены результаты Спартакиады пенсионеров Псковской области
В рейтинге добрососедских отношений Псков занял 56-е место, уступив Новгороду
04 сентября 2017
В рейтинге добрососедских отношений Псков занял 56-е место, уступив Новгороду 1
На общественную «горячую линию» связи с избирателями Псковской области вновь поступают сообщения о подкупе граждан
04 сентября 2017
На общественную «горячую линию» связи с избирателями Псковской области вновь поступают сообщения о подкупе граждан 1
Семерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области
04 сентября 2017
Семерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области
В псковский лес выпустят тверских медвежат с вживленными датчиками
04 сентября 2017
В псковский лес выпустят тверских медвежат с вживленными датчиками

Идет загрузка...