В Псковском филиале Академии ФСИН состоялся митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

16:46, 04 сентября 2017, ПАИ

3 сентября в Псковском филиале Академии ФСИН России прошел митинг, приуроченный к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В мероприятии приняли участие руководство, сотрудники и курсанты образовательной организации, представители силовых ведомств региона и бойцов спецназа областного УФСИН.

На митинге выступили начальник Псковского филиала Академии ФСИН Юрий Панин, врио начальника УФСИН по региону Виктор Леонов, заместитель руководителя аппарата оперативного штаба УФСБ России по Псковской области Станислав Пугач, начальник штурмового отделения отряда специального назначения «Зубр» УФСИН Виталий Цанда и старший преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала академии Владимир Киреев.

Выступающие отметили, что установление в России 3 сентября памятной даты стало важным шагом на пути к увековечиванию памяти невинных людей, которые оказались жертвами жестоких террористических актов на всей территории страны.

В память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, к монументу, расположенному на территории вуза, участники митинга возложили цветы.