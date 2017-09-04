На 47-летнюю псковичку завели дело за угрозу убить дочь

16:50, 04 сентября 2017, ПАИ

В отношении 47-летней жительницы Пскова возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ за угрозу убийством дочери.

Как сообщил Псковскому агентству информации и. о. прокурора Пскова Е. Попов, 5 августа женщина у себя дома угрожало убийством несовершеннолетней дочери 2000 года рождения, держа в руках нож.

Отметим, санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо ограничения свободы на срок до 2-х лет, либо принудительных работ на срок до 2-х лет, либо арест на срок до 6-ти месяцев, либо лишение свободы на срок до 2-х лет.