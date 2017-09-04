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Спорт

Сотрудник псковского филиала Академии ФСИН взял серебро на всероссийских соревнованиях по стрельбе

Сотрудник псковского филиала Академии ФСИН стал серебряным призером всероссийских соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, которые прошли в Архангельской области в рамках XVI летней спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского филиала Академии ФСИН, в личном первенстве по пулевой стрельбе среди мужчин в упражнении ВП-4 с результатом 385 очков преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Валерий Борисоглебский занял 2-е место.

Валерий Борисоглебский

В соревнованиях приняли участие 564 спортсмена из Ярославля, Вологды, Череповца, Петрозаводска, Пскова, Великого Новгорода, Сыктывкара, Архангельска, Северодвинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Котласа, Коряжмы и других городов.

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