Сотрудник псковского филиала Академии ФСИН взял серебро на всероссийских соревнованиях по стрельбе

16:58, 04 сентября 2017, ПАИ

Сотрудник псковского филиала Академии ФСИН стал серебряным призером всероссийских соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, которые прошли в Архангельской области в рамках XVI летней спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского филиала Академии ФСИН, в личном первенстве по пулевой стрельбе среди мужчин в упражнении ВП-4 с результатом 385 очков преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Валерий Борисоглебский занял 2-е место.

В соревнованиях приняли участие 564 спортсмена из Ярославля, Вологды, Череповца, Петрозаводска, Пскова, Великого Новгорода, Сыктывкара, Архангельска, Северодвинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Котласа, Коряжмы и других городов.