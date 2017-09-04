После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО)

17:03, 04 сентября 2017, ПАИ

После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 4 сентября, сообщил представитель подрядчика, ведущего работы на объекте.

По его словам, было принято решение восстановить стены Варламовской башни и установить на ней шатер из стекла. Внутри башни планируется разместить экспозиции, посвященные археологическим исследованиям этой территории и истории Северной войны.

Напомним, в конце июля стартовали реставрационные работы в Псковском кремле на участке от Высокой башни до Варламовской. Работы проводятся в рамках проекта Всемирного банка. Данный участок должен быть отреставрирован до мая 2019 год.