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Общество

После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО)

После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 4 сентября, сообщил представитель подрядчика, ведущего работы на объекте.

По его словам, было принято решение восстановить стены Варламовской башни и установить на ней шатер из стекла. Внутри башни планируется разместить экспозиции, посвященные археологическим исследованиям этой территории и истории Северной войны.

Напомним, в конце июля стартовали реставрационные работы в Псковском кремле на участке от Высокой башни до Варламовской. Работы проводятся в рамках проекта Всемирного банка. Данный участок должен быть отреставрирован до мая 2019 год.

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