В Псковской области будут судить педофила-рецедивиста, надругавшегося над дочерью сожительницы

17:14, 04 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области завершено расследование в отношение 30-летнего местного жителя, который обвиняется в надругательстве над дочерью сожительницы по части 5 статьи 131 (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего) и по пункту «б» части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего) УК РФ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, по версии следствия, в ночь на 11 февраля 2017 года предполагаемый злоумышленник, оставшись наедине с несовершеннолетней дочерью сожительницы по месту жительства, изнасиловал девочку. В результате указанных действий ребенку были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий, опасный для жизни человека вред здоровью.

Ранее задержанный дважды был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В настоящее время подозреваемый остаётся под стражей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.