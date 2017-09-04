Музей истории Пскова разместится в «Мешке» (ВИДЕО)

17:20, 04 сентября 2017, ПАИ

Музей истории Пскова разместится в Дворе Постникова (Мешок) после реконструкции. Как сообщает корреспондент Псковского агентств информации, об этом сегодня, 4 сентября, сообщил заместитель директора Псковского музея-заповедника Сергей Савченков. По его словам, основой экспозиции станут предметы из запасников псковского музея.

Напомним, в настоящее время в Пскове ведутся работы по приспособлению объектов культурного наследия под туристическо-рекреационные цели. По предложению администрации Псковской области, Министерство культуры Российской Федерации и Всемирный Банк отобрали проекты, подготовленные Псковским музеем-заповедником: «Двор Постникова» и «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)».

«Двор Постникова» - памятник гражданской архитектуры XVII века. Палаты были одними из последних богатых псковских каменных жилых построек, сохранявших традиции архитектуры XVII века, построенные купцами Постниковыми.

Проект осуществлен московским ООО «Арт-Реставрация», работы по реставрации и приспособлению ведет АО «Ренессанс-Реставрация» (Санкт-Петербург).

В Доме Постникова Псковский музей-заповедник впервые планирует разместить для показа уникальные коллекции XV-XX веков из фондов отдела рукописных и редких книг (Древлехранилище), уникальные коллекции фонда археологии, клады земли Псковской и коллекции фонда драгоценных металлов.

Там также разместится Музейный образовательный центр для внедрения инновационных форм в работе с детьми по изучению культурно-исторического наследия.