Псковичи могут выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник»

17:41, 04 сентября 2017, ПАИ

С 5 сентября у псковичей появится возможность выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. С 5 по 9 сентября по всему городу будут спрятаны стикеры с Довлатовым. Чтобы выиграть абонемент, надо найти как можно больше стикеров, сфотографировать их и выложить в сеть.

Каждый день стикеры будут появляться в пяти разных локациях. В 10 утра в группе фестиваля в сети «ВКонтакте» или сети Facebook будут размещаться подсказки о том, где могут находиться наклейки.

Правила игры:

1. Шаг: получи подсказку вот тут https://vk.com/club128588618 (если пользуешься «ВКонтакте») или тут goo.gl/xPAkJ3 (если пользуешься Facebook) в 10 утра;

2. Шаг: выходи из дома и начинай искать стикер;

3. Шаг: когда найдешь стикер – фотографируй его и размещай в сети Вконтакте или Facebook с тегом #ДовлатовGO;

Размещать фотографии можно только с 11:00 до 23:00. Каждый вечер будут подводиться промежуточные итоги. Если все правила игры соблюдены, то за каждое фото участник получит 5 баллов.

Игра закончится 9 сентября в 23:00. Выиграет тот, кто наберет наибольшее количество баллов.