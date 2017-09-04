Полеты из РФ в Египет могут возобновиться уже этой осенью

17:53, 04 сентября 2017, ПАИ

Авиасообщение с Египтом может возобновиться уже этой осенью, пишет газета «Известия». Как сообщает «Интерфакс», последняя инспекция показала в целом соответствие нового терминала аэропорта Каира международным и российским требованиям авиабезопасности. Технических препятствий к возобновлению регулярных рейсов не осталось.

Сообщается, что в первую очередь будет возобновлено авиасообщение между Каиром и Москвой, к зиме могут восстановить чартерные рейсы с курортами Хургады и Шарм-Эль-Шейха.