Полеты из РФ в Египет могут возобновиться уже этой осенью
Авиасообщение с Египтом может возобновиться уже этой осенью, пишет газета «Известия». Как сообщает «Интерфакс», последняя инспекция показала в целом соответствие нового терминала аэропорта Каира международным и российским требованиям авиабезопасности. Технических препятствий к возобновлению регулярных рейсов не осталось.
Сообщается, что в первую очередь будет возобновлено авиасообщение между Каиром и Москвой, к зиме могут восстановить чартерные рейсы с курортами Хургады и Шарм-Эль-Шейха.