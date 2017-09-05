Минздрав России стандартизирует работу врачей к 2019 году

08:05, 05 сентября 2017, ПАИ

Российским медикам к 2019 году предложат лечить пациентов по системе клинических рекомендаций, внедрение которой началось в 2017 году. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Минздрав, несмотря на рекомендательный характер инициативы, в случае спорных ситуаций врач должен будет объяснить свое отступление от правил.

Инициативой врачам предлагаются конкретные действия при лечении заболеваний: перечислены медикаменты, методы диагностики и лечения.

К концу следующего года эта система должна быть распространена на все регионы, уточнили в ведомстве.

«С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года», — рассказали в Минздраве.