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Общество

Минздрав России стандартизирует работу врачей к 2019 году

Российским медикам к 2019 году предложат лечить пациентов по системе клинических рекомендаций, внедрение которой началось в 2017 году. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Минздрав, несмотря на рекомендательный характер инициативы, в случае спорных ситуаций врач должен будет объяснить свое отступление от правил.

Инициативой врачам предлагаются конкретные действия при лечении заболеваний: перечислены медикаменты, методы диагностики и лечения.

К концу следующего года эта система должна быть распространена на все регионы, уточнили в ведомстве.

«С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года», — рассказали в Минздраве.

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