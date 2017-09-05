Минтранс увеличит штрафы для авиакомпаний за невыполнение обязательств

08:25, 05 сентября 2017, ПАИ

Минтранс России планирует увеличить размер штрафов для авиаперевозчиков за невыполнение обязательств перед пассажирами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.

В настоящий момент штрафные санкции минимальны, однако в министерстве могут предложить внести изменения в Воздушный кодекс, что позволит Минтрансу РФ определять размер компенсаций за задержку и отмену рейсов на международных и внутренних авиалиниях и привести размер штрафов в соответствие с международной практикой.

«Перед принятием окончательного решения мы обсудим инициативу с авиакомпаниями и экспертным сообществом. Размер штрафных санкций нам поможет определить сама отрасль. Для нас очень важно соблюсти баланс интересов и не спровоцировать ситуацию, при которой авиакомпании начнут игнорировать требования безопасности полетов в погоне за сокращением издержек», — сказал представитель Минтранса.

В министерстве уточнили, что штрафы не будут применяться в случае задержки авиарейса из-за плохих метеоусловий.