Минтранс увеличит штрафы для авиакомпаний за невыполнение обязательств
Минтранс России планирует увеличить размер штрафов для авиаперевозчиков за невыполнение обязательств перед пассажирами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
В настоящий момент штрафные санкции минимальны, однако в министерстве могут предложить внести изменения в Воздушный кодекс, что позволит Минтрансу РФ определять размер компенсаций за задержку и отмену рейсов на международных и внутренних авиалиниях и привести размер штрафов в соответствие с международной практикой.
«Перед принятием окончательного решения мы обсудим инициативу с авиакомпаниями и экспертным сообществом. Размер штрафных санкций нам поможет определить сама отрасль. Для нас очень важно соблюсти баланс интересов и не спровоцировать ситуацию, при которой авиакомпании начнут игнорировать требования безопасности полетов в погоне за сокращением издержек», — сказал представитель Минтранса.
В министерстве уточнили, что штрафы не будут применяться в случае задержки авиарейса из-за плохих метеоусловий.