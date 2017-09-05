Отправляться в лес за брусникой советует сегодня народный календарь

08:41, 05 сентября 2017, ПАИ

5 сентября по народному календарю наступил Луп Брусничник, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память святого Луппа Солунского, бывшего рабом великомученика Димитрия Солунского. Известно, что святой Димитрий перед казнью поручил ему раздать бедным все свое имущество. Согласно житию, после казни мученика Лупп взял ризу своего господина, орошенную его кровью, а также его перстень и с помощью этих реликвий сотворил впоследствии много чудес. Луппу и самому было суждено стать мучеником: за проповедь христианства император Максимилиан приговорил его к смерти.

В народе день святого Луппа (на Руси его называли Лупом) получил название Брусничник. К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали туеса и корзины и шли по ягоды.

По зрелости брусники судили также о том, поспел ли овес. Если ягоды уже налились соком и заалели, то с жатвой нужно было спешить. Торопились убрать и лен. Крестьянки различали три стадии развития этого растения: две недели цветет, четыре спеет, на седьмую семя летит. «На Лупа лен лупится», — говорили люди.

Кроме того, в Лупов день смотрели на журавлей: если птицы потянулись на юг, зима придет рано. В то же время, если клин летит низко, то больших холодов не будет. А вот если журавли летят молча и быстро, нужно ожидать скорого ненастья. Начинались первые заморозки. Народ говорил: «Лупов мороз морозит нос», «Лупенские морозы на овес садятся, брусникой сластятся».