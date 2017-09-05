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Экономика

Количество считающих себя бедными россиян в 2017 году сократилось

Во II квартале 2017 года количество жителей России, считающих себя бедными, сократилось до 29% с 33% за аналогичный период в 2015 и 2016 годах и вернулось к уровню 2012 года. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, пишет газета «Известия».

«В целом во II квартале 2017 года население более позитивно оценило свое материальное положение, чем во II квартале 2015-го и 2016-го. Но хуже, чем в 2013-м и 2014-м», — отметили в РАНХиГС.

Самый оптимистичный показатель за период наблюдений с 2000 по 2017 годы был зарегистрирован в 2014 году — всего 24% жителей страны негативно оценили свое материальное положение.

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