Международный день благотворительности отмечается 5 сентября

09:20, 05 сентября 2017, ПАИ

5 сентября отмечается Международный день благотворительности (International Day of Charity), пишет сalend.ru.

Этот День установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/67/105 от 7 марта 2013 года с целью привлечения внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, а также поощрения их работы и мобилизации людей, общественных организаций и заинтересованных сторон для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

По мнению ООН, благотворительность, которая помогает искоренению нищеты во всех странах мира, и выражение солидарности с обездоленными способствуют установлению диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций.

С инициативой учреждения этого Дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня – она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

Своей подвижнической работой известна не только мать Тереза. Благотворительностью занимались во все времена. В России известными меценатами и благотворителями были: граф Шереметев, Павел Третьяков, Савва Мамонтов, Павел Демидов и другие, внесшие неоценимый вклад в поддержку культуры, науки и искусства. А, например, знаменитый ученый А.Эйнштейн раздавал свои автографы за 1 доллар, и вырученные деньги жертвовал на благотворительность.

Сегодня, согласно статистике, в России каждый 7-й житель страны занимается благотворительностью.

5 сентября ООН предлагает всем государствам-членам, организациям системы ООН и другим международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные организации и отдельных лиц, отмечать Международный день благотворительности соответствующим образом, в том числе путем проведения просветительских и пропагандистских мероприятий.

Напомним, что в России есть еще один подобный праздник – День мецената и благотворителя, который отмечается 13 апреля.