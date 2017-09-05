В Пскове сотрудники патрульно-постовой службы получили очередные звания и подарки

09:05, 05 сентября 2017, ПАИ

4 сентября в УМВД по городу Пскову состоялось торжественное мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня создания патрульно-постовой службы (ППС). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Открыл торжественное собрание начальник ведомства Сергей Сурин. Он приветствовал собравшихся, поздравил с праздником, пожелал дальнейших успехов и удачи в несении службы. «ППС является одним из важнейших инструментов в системе МВД, обеспечивающих общественный порядок на улицах. Стражи порядка несут нелегкую службу и днем, и ночью, охраняя покой псковичей. Ежедневно в сложившихся условиях, порой с риском для жизни, приходится выполнять профессиональный долг сотрудникам ППС. Сотрудники правопорядка доказали, что умеют хорошо работать, с честью справляются с самыми сложными задачами», - отметил руководитель городского УМВД.

От имени муниципальных властей с профессиональным праздником работников ППС поздравил глава администрации Пскова Игорь Калашников: «Из года в год вы честно и самоотверженно выполняете свою непростую работу. Вы охраняете порядок, покой и безопасность на улицах нашего города. Вы каждый вечер выходите на службу и не знаете, с чем столкнетесь. Ваша работа требует особой бдительности». Он пожелал личному составу здоровья, успехов в нелегком труде и выразил отдельные слова благодарности сотрудникам, задержавшим нарушителей, распространявших объявления-граффити с призывом к употреблению наркотиков. В связи с тем, что на следующий день после задержания было зафиксировано еще 50 аналогичных объявлений, И. Калашников попросил сотрудников ППС посодействовать в поиске преступников и принять необходимые меры. Также он вручил почетные грамоты и подарки лучшим сотрудникам.

Затем к присутствующим обратился начальник отдела по работе с личным составом, полковник внутренней службы Артур Зинин, который пожелал коллегам крепкого здоровья, счастья, благополучия, порядка на улицах Пскова.

В ходе торжественного собрания многие сотрудники ППС получили очередные офицерские звания, были награждены грамотами, благодарственными письмами УМВД по городу Пскову.

Добавим, 2 сентября 1923 года приказом Центрального административного управления НКВД города Москвы была объявлена Инструкция постовому милиционеру, регламентирующая общие положения о постовой службе, права и обязанности постового милиционера. С этого дня и начинается отсчёт деятельности патрульно-постовой службы в качестве структурного подразделения органов внутренних дел.