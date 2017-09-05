Губернатор внес на рассмотрение депутатов инициативу жителей Дедовичского района о присвоении звания «Край партизанской славы»

09:09, 05 сентября 2017, ПАИ

Губернатор Андрей Турчак внес на рассмотрение в региональный парламент законопроект «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы», инициаторами которого стали жители Дедовичского района. Разработкой документа занималась специально созданная рабочая группа, куда наряду с представителями органов исполнительной власти и депутатского корпуса, вошли представители научного сообщества, ветеранских и общественных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Член рабочей группы Геннадий Афанасьев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны центр «Партизанского края» — первого в стране советского района, возникшего на оккупированной врагом территории, в котором действовали советские законы и органы власти — находился на территории Дедовичского района. И, несмотря на тяжелое положение, в марте 1942 года из него был отправлен обоз с 56-ю тоннами продуктов для блокадного Ленинграда.

По мнению Геннадия Афанасьева, законопроект станет хорошим инструментом для патриотического воспитания молодежи. «Мы должны ценить подвиги, заслуги наших дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны и рассказать о них потомкам. У нас в регионе много памятников, посвященных Великой Победе, которые требуют ремонта, дополнительного внимания. Принятие законопроекта поможет районам привлечь дополнительные средства на восстановление и сохранение братских захоронений, обелисков и мемориалов», — сказал он.

Напомним, согласно документу, «Краем партизанской славы» может стать не только Дедовичский район, но и муниципальные образования области, территории которых в годы Великой Отечественной войны являлись районом базирования вооруженных организованных партизанских сил, и где партизаны и подпольщики совершили подвиги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, проявили мужество, стойкость и массовый героизм.

Для присвоения муниципальному образованию почетного звания граждане и общественные объединения должны обратиться с инициативой к главе муниципалитета и предоставить документальное подтверждение тех событий. После рассмотрения документов специальной комиссией предложение будет направлено губернатору Псковской области, который и примет окончательное решение. Ходатайство о присвоении почетного звания и прилагаемые документы будет рассматривать комиссия, на треть состоящая из представителей научных, образовательных, культурных организаций и общественников, говорится в законопроекте.

Почетное звание может быть присвоено только одному муниципалитету в год и будет приурочено к памятной дате — Дню партизан и подпольщиков (29 июня).