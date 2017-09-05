Поэтесса из Великих Лук стала лауреатом фестиваля «Славянские традиции»

10:11, 05 сентября 2017, ПАИ

Великолукская поэтесса Светлана Размыслович стала лауреатом IX международного фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции», который проходил в Крыму в конце августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Стихотворение «За скобаря!» принесло Светлане победу в очном состязании поэтов «ПОЭТИ-СЛЭМ» и сделало её лауреатом фестиваля. Результаты конкурса определялись голосованием зала.

Кроме того, в номинации «Стихотворение о Праге и Чехии» её стихотворение «Праге..» принесло сразу два диплома: за первое место по оценке профессионального жюри и диплом за второе место по оценке зрителей, а также премию «Пражская муза».

Добавим, поэт и прозаик Светлана Размыслович родилась в 1975 году, живет и работает в городе Великие Луки, воспитывает троих детей.

Впервые она дебютировала со своими стихами на фестивале «Словенское поле – 2016», где заняла третье место в «Открытой номинации». В том же, 2016 году, стала лауреатом 2-го полуфинала фестиваля «Осиянная Русь» — диплом «Надежда России» (Москва), позже — дипломантом музыкально-поэтического фестиваля «Мгинские мосты» без границ — 2017», (диплом 1 степени в номинации «Лирическая поэзия» (Ленинградская область) и дипломантом музыкально-поэтического фестиваля «ЯЛОС-2017» (Ялта), в мае — дипломантом заочного конкурса XIV фестиваля «Под небом Рязанским – 2017».