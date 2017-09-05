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В Пскове продается производственно-офисное здание

Рынок коммерческой недвижимости Пскова пополнился еще одним предложением – на улице Шоссейной выставлен на продажу целый производственно-офисный комплекс, включающий в себя трехэтажное кирпичное здание площадью 803 квадратных метра, асфальтированную территорию 18 соток, а также собственную скважину и котельную. Объект расположен недалеко от ЖК «Околица».

Как сообщили Псковскому агентству информации в компании «Авентин-Псков», здание и помещения находятся в хорошем состоянии, часть из них приспособлены под офисы и оснащены соответствующим образом.

Кровля здания недавно отремонтирована, а помещения и места общего пользования находятся в хорошем состоянии.

Здание оснащено всеми необходимыми коммуникациями: электричество, канализация, собственная котельная на территории, вода из скважины. Рядом находится остановка общественного транспорта.

Подробности на сайте и по телефону: 8112-29-84-84

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