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Общество

В Великих Луках выявлены нарушения при продаже изделий легкой промышленности

В Великих Луках выявлены нарушения закона при реализации продукции легкой промышленности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Надзорное ведомство провело проверку субъектов рынка, предлагающих услуги по розничной продаже изделий легкой промышленности и установило нарушения требований статьи 9 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» ТР ТС 017/2011. В частности, продавалась продукция без необходимой маркировки, а также товарно-сопроводительной документации.

В территориальное управление Роспотребнадзора по Псковской области направлены материалы проверок для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

В настоящее время они рассмотрены, восемь виновных привлечены получили наказание в виде штрафа, еще трое привлечены к административной ответственности с вынесением предупреждения.

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