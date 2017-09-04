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Житель Струг Красных отправился в колонию за убийство матери 6 детей

41-летний житель поселка Струги Красные признан районным судом виновным в убийстве своей жены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в ночь с 12 на 13 ноября 2016 года мужчина, находясь по месту своего жительства в ходе конфликта на почве ревности избил свою жену – мать 6 детей, а затем задушил ее.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному лицу наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор Стругокрасненского районного суда признан законным и обоснованным. Он вступил в законную силу.

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