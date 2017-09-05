Сергей Неверов обратился в ЦИК РФ с заявлением о подкупе избирателей «Справедливой Россией» в Пскове

09:59, 05 сентября 2017, ПАИ

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов обратился в Центральную избирательную комиссию РФ с заявлением о массовых нарушениях в ходе предвыборной кампании в Пскове. Соответствующее письмо есть в распоряжении Псковского агентства информации.

«По имеющейся информации, в период избирательной кампании по выборам депутатов Псковской городской Думы шестого созыва, кандидатами, выдвинутыми Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Псковской области, грубо нарушаются условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей. Кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Цецерский И. Н., выдвинутый в составе списка кандидатов, подал жалобу в Территориальную избирательную комиссию г. Пскова на указанные нарушения. По имеющейся информации, избирательная комиссия обратилась с представлением о проведении соответствующей проверки и пресечении нарушения закона в правоохранительные органы. Однако в ряде средств массовой информации по-прежнему сообщается о непрекращающихся массовых нарушениях, происходящих в г. Пскове», - говорится в заявлении.

В связи с этим Сергей Неверов попросил ЦИК «провести проверку указанных фактов, и, в случае их подтверждения, принять меры правового реагирования».

Как стало известно Псковскому агентству информации, Избирательная комиссия Псковской области, получившая соответствующий документ из ЦИК РФ, обратилась к руководителю оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам в ПОСД и ОМСУ Псковской области, вице-губернатору Максиму Жаворонкову.

Облизбирком просит председателя комиссии поручить правоохранительным органам представить в адрес избирательной комиссии информацию «о мерах, принимаемых в связи с жалобами на нарушение порядка проведения предвыборной агитации, путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей».

Срок предоставления информации - 5 сентября.