Водитель «Тойоты» сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Пскове

10:20, 05 сентября 2017, ПАИ

4 сентября в Пскове на перекрестке улиц Коммунальной и Западной, 11 56-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» наехал на 62-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована.

Кроме того, вчера в поселке Кунья на улице Лобова, 32 водитель машины «Фольксваген Поло» – 47-летняя женщина при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 33-летнего мужчины, после чего ВАЗ выехал на полосу встречного движения и сбил 50-летнюю женщину, которая шла по правой обочине. В итоге пешеход с полученными травмами доставлена в травматологическое отделение.

В тот же день в Псковском районе на 198-м км трассы Новгород - Псков 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 на опасном повороте дороги не справился с управлением и наехал на металлические удерживающие ограждения. В результате аварии 47-летней пассажирке машины потребовалась госпитализация.