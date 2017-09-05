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Досрочно проголосовать с 6 сентября псковичи смогут только в УИКах по месту жительства

5 сентября заканчивается досрочное голосование в территориальных избирательных комиссиях (ТИК). С 6 по 9 сентября досрочно проголосовать избиратели смогут только в участковых избирательных комиссиях (УИК) по месту жительства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском облизбиркоме.

Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирательного бюллетеня в помещении соответствующей избирательной комиссии. Избиратель должен иметь при себе паспорт.

Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствующую комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член соответствующей комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого избирателя.
Так называемые «иные уважительные причины» соответствующая избирательная комиссия вправе рассмотреть и своим решением признать уважительной причину избирателя для досрочного голосования или отказать ему в досрочном голосовании, если посчитает ее неуважительной.

Режим работы избирательных участков для досрочного голосования размещен на сайте избиркома в разделе «Важная информация».

Найти свой избирательный участок избиратели могу найти на сайте Избирательной комиссии Псковской области, где действует интернет-сервис «Найди свой избирательный участок», с помощью которого каждый посетитель может получить необходимую информацию о своем избирательном участке. Для этого в форме запроса нужно ввести свой адрес регистрации по месту жительства и сделать запрос. Система предоставит адрес и телефон избирательного участка.
 

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