Сбербанк уже в 2017 году запустит несколько пилотных проектов по выдаче паспортов и прав, а также регистрации недвижимости

10:13, 05 сентября 2017, ПАИ

Уже в нынешнем 2017 году Сбербанк намерен запустить несколько пилотных проектов по выдаче гражданских паспортов и миграционных документов, а также регистрации недвижимости, а с 2019 года — запустить эту программу по всей филиальной сети. Как передаёт РБК, об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров.

Таким образом, кредитная организация возьмёт на себя часть функций сотрудников многофункциональных центров (МФЦ).

«В этом году мы запустим в нескольких регионах пилоты: банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника многофункционального центра (МФЦ)», — рассказал Шаров. Он добавил, что клиенты банка «смогут зарегистрировать квартиру, получить паспорт, водительские права».

Пилотные проекты будут запущены прежде всего в тех регионах, где наблюдается дефицит МФЦ. Таковых, по оценке Андрея Шарова, около 30%.