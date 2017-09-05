0
10:32
Конкурс «Довлатов GO» стартует сегодня в Пскове
17:41
Псковичи могут выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник»
17:20
Музей истории Пскова разместится в «Мешке» (ВИДЕО)
17:03
После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО)
17:03
Выставка «Живописная Россия» откроется в Пскове 6 сентября
11:36
Сегодня в кассе псковского драмтеатра появятся бесплатные пригласительные на фестиваль «Заповедник»
21:51
Открытие выставки графики «МОЙ ИЗМ» состоится в городской библиотеке Пскова 3 сентября
Еще новости
Культура

Стратегию развития современных библиотек обсудят специалисты в Пскове

8 сентября в Центре детского чтения в Пскове состоится заседание круглого стола «Стратегия развития современных библиотек в меняющемся мире». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Мероприятие пройдет в рамках международного выездного семинара, организованного Государственным учреждением культуры «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева», Борисовским районным отделением общественной организации «Белорусская библиотечная ассоциация», профсоюзом работников культуры, информации, спорта и туризма.

В работе круглого стола примут участие ведущие специалисты Борисовской центральной районной библиотеки, Псковской областной универсальной научной библиотеки, Централизованной библиотечной системы города Пскова, педагоги-библиотекари из школьных библиотек Пскова.

Они планируют обсудить стратегию развития современных библиотек, опыт их работ в виртуальном пространстве, проектную деятельность, а также план работы в рамках международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия». По итогам работы круглого стола состоится подписание одноименного библиотечного проекта между Борисовской центральной районной библиотекой и ЦБС Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Конкурс «Довлатов GO» стартует сегодня в Пскове
05 сентября 2017
Конкурс «Довлатов GO» стартует сегодня в Пскове
Псковичи могут выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник»
04 сентября 2017
Псковичи могут выиграть абонемент на все мероприятия фестиваля «Заповедник»
Музей истории Пскова разместится в «Мешке» (ВИДЕО)
04 сентября 2017
Музей истории Пскова разместится в «Мешке» (ВИДЕО) 3
После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО)
04 сентября 2017
После реконструкции Варламовская башня станет доступна для маломобильных групп населения (ВИДЕО) 1
Выставка «Живописная Россия» откроется в Пскове 6 сентября
01 сентября 2017
Выставка «Живописная Россия» откроется в Пскове 6 сентября
Сегодня в кассе псковского драмтеатра появятся бесплатные пригласительные на фестиваль «Заповедник»
01 сентября 2017
Сегодня в кассе псковского драмтеатра появятся бесплатные пригласительные на фестиваль «Заповедник»
Открытие выставки графики «МОЙ ИЗМ» состоится в городской библиотеке Пскова 3 сентября
31 августа 2017
Открытие выставки графики «МОЙ ИЗМ» состоится в городской библиотеке Пскова 3 сентября 4
«Станционный смотритель» в постановке московского режиссера откроет сезон в великолукском театре
31 августа 2017
«Станционный смотритель» в постановке московского режиссера откроет сезон в великолукском театре

Идет загрузка...