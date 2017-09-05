Стратегию развития современных библиотек обсудят специалисты в Пскове

11:32, 05 сентября 2017, ПАИ

8 сентября в Центре детского чтения в Пскове состоится заседание круглого стола «Стратегия развития современных библиотек в меняющемся мире». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Мероприятие пройдет в рамках международного выездного семинара, организованного Государственным учреждением культуры «Борисовская центральная районная библиотека им. И. Х. Колодеева», Борисовским районным отделением общественной организации «Белорусская библиотечная ассоциация», профсоюзом работников культуры, информации, спорта и туризма.

В работе круглого стола примут участие ведущие специалисты Борисовской центральной районной библиотеки, Псковской областной универсальной научной библиотеки, Централизованной библиотечной системы города Пскова, педагоги-библиотекари из школьных библиотек Пскова.

Они планируют обсудить стратегию развития современных библиотек, опыт их работ в виртуальном пространстве, проектную деятельность, а также план работы в рамках международного библиотечного проекта «Псковщина-Борисовщина: грани сотрудничества и взаимодействия». По итогам работы круглого стола состоится подписание одноименного библиотечного проекта между Борисовской центральной районной библиотекой и ЦБС Пскова.