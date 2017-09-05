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Общество

«Ростех» запустил тестирование двухэкранного электронного учебника для российских школьников

Корпорация «Ростех» начала тестирование своего двухэкранного планшета, который призван стать универсальным учебником для российских школьников. Устройство получат более 7 тысяч школьников и 700 учителей из 4-х муниципалитетов Свердловской области, в том числе Екатеринбурга и Нижнего Тагила, рассказал РБК гендиректор подконтрольного «Ростеху» Национального центра электронного образования (НЦЭО) Константин Козлов.

«Устройство выполнено в виде книги: один экран обычный, другой — на электронных чернилах, — рассказал руководитель НЦЭО. — То есть соблюдены все нормы СанПиН, дисплей с электронными чернилами не вредит зрению учеников. Тогда как на другом, цветном экране школьники могут просматривать различные презентации, проигрывать ролики и прочие медиафайлы». Он также отметил, что оба экрана устройства сенсорные.

Электронный учебник работает на базе операционной системы Android, размер экрана составляет 10 дюймов, а вес - 1,5 кг. При этом в перспективе разработчики планируют уменьшить вес устройства.

Как отметил Козлов, планшет был разработан группой изобретателей, которые начали работу в 2011 году в рамках задания Российской академии наук по исследованию возможностей электронного образования в России. Сейчас интеллектуальные права на него принадлежат НЦЭО.

Сборка пилотной партии осуществлялась на мощностях китайского производителя контрактной электроники Foxconn, где также собирают iPhone, iPad, Amazon Kindle, устройства Nintendo и Xbox. При этом руководитель НЦЭО подчеркнул, что сами школьные планшеты являются российской разработкой и серийный выпуск будет осуществляться на производственных мощностях «Ростеха», в следствии чего стоимость устройства должна снизится с нынешних 30 до менее чем 20 тысяч рублей.

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